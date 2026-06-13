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Регион
13 июня, 12:21

«Как же мы посмели»: Мэр Тбилиси обвинил ЕС в небывалом давлении на Грузию

Каладзе: ЕС давит на Грузию из-за принятия законов без согласования с Брюсселем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mirko Kuzmanovic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mirko Kuzmanovic

Последние несколько лет Евросоюз оказывает на Грузию беспрецедентное давление из-за того, что республика «посмела» принять некоторые законы без согласования с Брюсселем. Об этом журналистам заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Самой главной причиной является то, что как мы посмели и без их ведома приняли решения. Мы исходим из интересов нашей страны», — подчеркнул политик.

По его словам, европейцам особенно не нравятся законы об иноагентах и защите традиционных ценностей, принятые в 2024 году. Каладзе отметил, что в Евросоюзе эти документы сочли противоречащими европейской демократии и евроинтеграции.

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Владимир Озеров
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