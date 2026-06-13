Последние несколько лет Евросоюз оказывает на Грузию беспрецедентное давление из-за того, что республика «посмела» принять некоторые законы без согласования с Брюсселем. Об этом журналистам заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Самой главной причиной является то, что как мы посмели и без их ведома приняли решения. Мы исходим из интересов нашей страны», — подчеркнул политик.

По его словам, европейцам особенно не нравятся законы об иноагентах и защите традиционных ценностей, принятые в 2024 году. Каладзе отметил, что в Евросоюзе эти документы сочли противоречащими европейской демократии и евроинтеграции.

Ранее Life.ru рассказывал, что присоединение Грузии к Евросоюзу способно подорвать её торгово-экономические отношения с Россией и другими государствами СНГ. Нынешние власти страны занимают взвешенную позицию: с одной стороны, они подтверждают стремление к евроинтеграции, с другой — отдают отчёт о рисках для ключевых секторов экономики, включая сельское хозяйство.