Microsoft внесёт изменения в игровой бизнес Xbox из-за низкой прибыли

Американская корпорация Microsoft начала искать пути развития игрового бизнеса Xbox, который сильно упал по объёму доходности. Компания намерена изменить корпоративную стратегию. Об этом сообщает The Information со ссылкой на источники.

Microsoft допускает выделение Xbox из структуры основного бизнеса. Игровое подразделение может стать отдельной дочерней компанией. На данный момент это лишь обсуждается. По самым скромным оценкам, прибыль от Xbox за последние пять лет упала на 500 миллионов долларов.

Кроме того, планируется увеличить инвестиции в развитие ключевых франшиз компании. Речь идёт о The Elder Scrolls, Fallout и Halo. Такие меры, по мнению руководства холдинга, должны помочь с увеличением доходности от выпуска новых игр. Размер финансов, которые перенаправят на игровой бизнес пока уточняется.

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