Вратарь «Атлетико» Ян Облак сделал предложение теннисистке Людмиле Данилович

Вратарь мадридского футбольного клуба «Атлетико» Ян Облак сделал предложение сербской теннисистке Ольге Данилович. Об этом спортсменка рассказала в социальных сетях.

«Самая счастливая», — написала Данилович.

Известно, что пара встречается уже более двух лет. Сейчас футболист и теннисистка проводят совместный отпуск.

Ранее стало известно о скорой свадьбе у солистки башкирской группы AY YOLA Адель. Она объявила о помолвке с «принцем», который сделал ей «предложение мечты».