ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июня, 12:23

Вратарь «Атлетико» Ян Облак сделал предложение теннисистке Людмиле Данилович

Ян Облак и Ольга Данилович. Обложка © ТАСС / ЕРА / ALESSANDRO DELLA VALLE, Олег Бухарев

Ян Облак и Ольга Данилович. Обложка © ТАСС / ЕРА / ALESSANDRO DELLA VALLE, Олег Бухарев

Вратарь мадридского футбольного клуба «Атлетико» Ян Облак сделал предложение сербской теннисистке Ольге Данилович. Об этом спортсменка рассказала в социальных сетях.

«Самая счастливая», — написала Данилович.

Известно, что пара встречается уже более двух лет. Сейчас футболист и теннисистка проводят совместный отпуск.

Остался один с кольцом: Предложение руки и сердца на стадионе в Уфе закончилось конфузом
Остался один с кольцом: Предложение руки и сердца на стадионе в Уфе закончилось конфузом

Ранее стало известно о скорой свадьбе у солистки башкирской группы AY YOLA Адель. Она объявила о помолвке с «принцем», который сделал ей «предложение мечты».

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Футбол
  • ФК Атлетико Мадрид
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar