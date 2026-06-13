Вратарь «Атлетико» Ян Облак сделал предложение теннисистке Людмиле Данилович
Ян Облак и Ольга Данилович. Обложка © ТАСС / ЕРА / ALESSANDRO DELLA VALLE, Олег Бухарев
Вратарь мадридского футбольного клуба «Атлетико» Ян Облак сделал предложение сербской теннисистке Ольге Данилович. Об этом спортсменка рассказала в социальных сетях.
«Самая счастливая», — написала Данилович.
Известно, что пара встречается уже более двух лет. Сейчас футболист и теннисистка проводят совместный отпуск.
Ранее стало известно о скорой свадьбе у солистки башкирской группы AY YOLA Адель. Она объявила о помолвке с «принцем», который сделал ей «предложение мечты».
Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.