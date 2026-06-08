Остался один с кольцом: Предложение руки и сердца на стадионе в Уфе закончилось конфузом

В Уфе девушка отказала молодому человеку, который сделал ей предложение руки и сердца прямо на трибунах футбольного стадиона. Видео быстро разлетелось по соцсетям.

Предложение на стадионе в Уфе пошло не по плану. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ___alina___vahitova___

Случай произошёл во время матча «Урал-батыр» — «Стармикс» на стадионе «Динамо». Парень опустился на одно колено и достал кольцо, рассчитывая услышать согласие.

«Что ты скажешь?», — несколько раз повторил в микрофон заводила на матче.

Однако девушка не ответила публичным «да». Она наклонилась к молодому человеку, тихо прошептала что-то и быстрым шагом ушла с трибун, оставив его наедине с изумлённой толпой. Немного поколебавшись, парень тоже направился к выходу, пока болельщики провожали его поддерживающими аплодисментами.