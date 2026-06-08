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8 июня, 16:02

Остался один с кольцом: Предложение руки и сердца на стадионе в Уфе закончилось конфузом

В Уфе девушка отвергла предложение руки и сердца на стадионе

В Уфе девушка отказала молодому человеку, который сделал ей предложение руки и сердца прямо на трибунах футбольного стадиона. Видео быстро разлетелось по соцсетям.

Предложение на стадионе в Уфе пошло не по плану. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ___alina___vahitova___

Случай произошёл во время матча «Урал-батыр» — «Стармикс» на стадионе «Динамо». Парень опустился на одно колено и достал кольцо, рассчитывая услышать согласие.

«Что ты скажешь?», — несколько раз повторил в микрофон заводила на матче.

Однако девушка не ответила публичным «да». Она наклонилась к молодому человеку, тихо прошептала что-то и быстрым шагом ушла с трибун, оставив его наедине с изумлённой толпой. Немного поколебавшись, парень тоже направился к выходу, пока болельщики провожали его поддерживающими аплодисментами.

Главный медиум страны больше не холостяк! Смотрим на фото предложения от Олега Шепса
Главный медиум страны больше не холостяк! Смотрим на фото предложения от Олега Шепса

Где закрывается одна дверь, там непременно откроется другая, но есть и более удачные прецеденты. Ранее Life.ru рассказывал, как на параде 9 Мая курсант из Благовещенска сделал предложение своей девушке, которая сказала заветное «да». По его словам, идея родилась за 10 минут, а подкинул её командир роты.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

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Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ___alina___vahitova___

Владимир Озеров
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