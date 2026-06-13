«Приедет опергруппа с детектором лжи»: Москвичка со страху перевела аферистам 26 млн рублей

Телефонные мошенники для обмана используют не только электронную почту, но и СМС — с их помощью они провоцируют жертву на самостоятельный звонок. Так аферисты выманили у 65-летней москвички 26 миллионов рублей, доставшихся ей по наследству. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Женщина получила сообщение с требованием срочно перезвонить — якобы её личные данные под угрозой. Она позвонила, и ответивший «специалист федерального казначейства» убедил, что нужно открыть новый счёт и перевести туда все средства. В случае отказа — пригрозили приездом опергруппы с детектором лжи и обыском. Москвичка поверила.

Она по видеосвязи показала наличные, затем передала их курьеру по кодовому слову. Далее по указанию аферистов купила золотые монеты и слитки — и тоже отдала посыльным.

Прокуратура Москвы напоминает, что никаких дистанционных обысков не бывает. Требование перевести деньги курьеру или на «безопасный счёт» — всегда признак мошенничества.

Ранее 88-летний житель столицы лишился свыше 4 миллионов рублей из-за свежей уловки аферистов. Ему прислали письмо с требованием присоединиться к видеоконференции. Пенсионер кликнул по ссылке и увидел мнимого полицейского, заявившего, что от его имени якобы перевели средства на финансирование незаконной деятельности.