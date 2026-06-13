GlobalSign начал отзывать «цифровые паспорта» у российских сайтов

Японский GlobalSign, один из крупнейших центров сертификации в мире, 13 июня начал принудительный отзыв SSL-сертификатов у российских компаний. Об этом РБК сообщили источники на рынке хостинг-провайдеров со ссылкой на письмо генерального директора российского юрлица «Джи-Эм-О Глобал Сайн Раша» Дмитрия Рыжикова.

SSL-сертификат — это цифровой «паспорт» сайта: он подтверждает подлинность ресурса, включает HTTPS, шифрует трафик и отвечает за значок замка в адресной строке. Если сертификат отзывают, браузеры вроде Google Chrome, Safari, Firefox и Edge могут показывать предупреждение о небезопасном соединении или вовсе блокировать доступ.

«В худшем случае сайты и онлайн-сервисы, у которых они отзываются, могут быть недоступны непродолжительное время, пока владельцы получают новые сертификаты», — объяснил представитель Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Причиной стали новые правила международного консорциума CA/Browser Forum, куда входят крупнейшие центры сертификации и разработчики браузеров. Теперь проверка компаний по санкционным спискам OFAC, BIS и европейским аналогам стала обязательной. GlobalSign входит в японскую GMO Internet Group, а из-за европейского регулирования компания обязана учитывать санкционные ограничения.

Эксперты оценивают масштаб риска по-разному. По данным открытых источников, доля GlobalSign в Рунете не превышает 5%, однако заместитель генерального директора Astra Cloud Константин Анисимов заявил, что в коммерческом сегменте западных сертификатов в России GlobalSign занимает около 90%. Один из собеседников РБК оценил список на отзыв примерно в 15–20 тысяч доменов второго уровня, но с учётом поддоменов реальное число затронутых сертификатов может быть намного выше