«Герани» поразили цеха по производству беспилотников ВСУ в Харьковской области
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Российские военный с помощью дронов «Герань» уничтожили цех, где ВСУ делали беспилотники. Это произошло в районе города Чугуев в Харьковской области. Об этом сообщили представители Минобороны страны.
Удар пришёлся точно в цель. После попадания начался пожар. Других подробностей не приводится.
Ранее Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над Охримовкой в Харьковской области и освобождении Роскошного в ДНР. В ведомстве подчеркнули, что оба результата стали следствием решительных действий подразделений группировок «Север» и «Юг».
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