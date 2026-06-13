Российские военный с помощью дронов «Герань» уничтожили цех, где ВСУ делали беспилотники. Это произошло в районе города Чугуев в Харьковской области. Об этом сообщили представители Минобороны страны.

Удар пришёлся точно в цель. После попадания начался пожар. Других подробностей не приводится.

Ранее Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над Охримовкой в Харьковской области и освобождении Роскошного в ДНР. В ведомстве подчеркнули, что оба результата стали следствием решительных действий подразделений группировок «Север» и «Юг».