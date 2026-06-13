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Регион
13 июня, 13:15

«Герани» поразили цеха по производству беспилотников ВСУ в Харьковской области

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Российские военный с помощью дронов «Герань» уничтожили цех, где ВСУ делали беспилотники. Это произошло в районе города Чугуев в Харьковской области. Об этом сообщили представители Минобороны страны.

Удар пришёлся точно в цель. После попадания начался пожар. Других подробностей не приводится.

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Ранее Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над Охримовкой в Харьковской области и освобождении Роскошного в ДНР. В ведомстве подчеркнули, что оба результата стали следствием решительных действий подразделений группировок «Север» и «Юг».

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Наталья Афонина
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