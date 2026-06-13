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Регион
13 июня, 13:39

800 кг взрывчатки, ложные цели и радиопоглощение: Российские ракеты Х-101 стали кошмаром для украинской ПВО

В украинском НИИ заявили, что ракета Х-101 стала мощнее и устойчивее к РЭБ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Российские ракеты Х-101 стали менее заметны для радаров, получили более мощную боевую часть и повышенную устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы. Об этом на брифинге заявил главный научный сотрудник украинского НИИ испытаний и сертификации вооружения полковник Александр Заруба.

Анализ обломков ракет, недавно применённых по украинским целям, показал, что современная версия Х-101 значительно опаснее и совершеннее более ранних модификаций.

Ключевые изменения:

  • Корпус получил радиопоглощающее покрытие.
  • Бортовая система защиты активируется автоматически при попадании в зону работы радаров ПВО.
  • Ракета отстреливает ложные тепловые цели и дипольные отражатели для обмана средств поражения.
  • Введена дублированная система наведения на случай глушения РЭБ.
  • Масса боевой части увеличена с 450 до 800 кг.
  • Вторая боевая часть может сбрасываться и подрываться на высоте 100–200 метров.
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Ранее военный эксперт рассказал, что Киев не знает, как бороться с российскими ракетами «Циркон». Три особенности делают их серьёзной проблемой: гиперзвуковая скорость (перехват почти невозможен), запуск с наземной платформы (установку легко скрыть, удары внезапны) и дальность до 1000 км — вдвое больше, чем у «Искандера».

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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