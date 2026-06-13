800 кг взрывчатки, ложные цели и радиопоглощение: Российские ракеты Х-101 стали кошмаром для украинской ПВО
В украинском НИИ заявили, что ракета Х-101 стала мощнее и устойчивее к РЭБ
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Российские ракеты Х-101 стали менее заметны для радаров, получили более мощную боевую часть и повышенную устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы. Об этом на брифинге заявил главный научный сотрудник украинского НИИ испытаний и сертификации вооружения полковник Александр Заруба.
Анализ обломков ракет, недавно применённых по украинским целям, показал, что современная версия Х-101 значительно опаснее и совершеннее более ранних модификаций.
Ключевые изменения:
- Корпус получил радиопоглощающее покрытие.
- Бортовая система защиты активируется автоматически при попадании в зону работы радаров ПВО.
- Ракета отстреливает ложные тепловые цели и дипольные отражатели для обмана средств поражения.
- Введена дублированная система наведения на случай глушения РЭБ.
- Масса боевой части увеличена с 450 до 800 кг.
- Вторая боевая часть может сбрасываться и подрываться на высоте 100–200 метров.
Ранее военный эксперт рассказал, что Киев не знает, как бороться с российскими ракетами «Циркон». Три особенности делают их серьёзной проблемой: гиперзвуковая скорость (перехват почти невозможен), запуск с наземной платформы (установку легко скрыть, удары внезапны) и дальность до 1000 км — вдвое больше, чем у «Искандера».
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