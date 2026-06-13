Петербургская полиция разогнала сходку питбайкеров, задержаны 14 подростков

В Красногвардейском районе Петербурга полиция провела жёсткий рейд против юных любителей мототехники. В результате 14 несовершеннолетних доставили в отдел. На родителей подростков составили протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию.

Изъято около 28 единиц мототехники, 15 из которых отправили на спецстоянку из-за подозрений в изменении VIN-номеров. 20 человек управляли техникой без прав, один из задержанных ранее уже был лишён прав, теперь решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.

У ещё одного участника обнаружили страйкбольное оружие. Организатору выписали протокол за мелкое хулиганство, также решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее в селе Рощино Приморского края погиб 15-летний подросток, управлявший мотоциклом. Ребёнок на полной скорости попал под колёса легкового автомобиля.