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Регион
13 июня, 13:53

Петербургская полиция разогнала сходку питбайкеров, задержаны 14 подростков

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

В Красногвардейском районе Петербурга полиция провела жёсткий рейд против юных любителей мототехники. В результате 14 несовершеннолетних доставили в отдел. На родителей подростков составили протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию.

Изъято около 28 единиц мототехники, 15 из которых отправили на спецстоянку из-за подозрений в изменении VIN-номеров. 20 человек управляли техникой без прав, один из задержанных ранее уже был лишён прав, теперь решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.

У ещё одного участника обнаружили страйкбольное оружие. Организатору выписали протокол за мелкое хулиганство, также решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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Борис Эльфанд
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