Вандалы разрисовали памятник бойцам СВО в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуеве неизвестные осквернили памятник участникам СВО. На мемориале на Вокзальной улице появились надписи.

«В дежурную часть УМВД России по Орехово-Зуевскому г. о. от мужчины поступило сообщение о том, что неизвестные на улице Вокзальной изрисовали краской памятник участникам специальной военной операции», — сообщили в ведомстве.

Сейчас полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию вандалов.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Краснодаре вандалы осквернили могилы участников специальной военной операции. В общей сложности было повреждено 14 захоронений российских солдат, а также 13 фотографий, установленных на надгробиях.