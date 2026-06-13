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Регион
13 июня, 14:11

Вандалы разрисовали памятник бойцам СВО в Орехово-Зуеве

Обложка © Сайт Орехово-Зуевского городского округа

Обложка © Сайт Орехово-Зуевского городского округа

В Орехово-Зуеве неизвестные осквернили памятник участникам СВО. На мемориале на Вокзальной улице появились надписи.

«В дежурную часть УМВД России по Орехово-Зуевскому г. о. от мужчины поступило сообщение о том, что неизвестные на улице Вокзальной изрисовали краской памятник участникам специальной военной операции», — сообщили в ведомстве.

Сейчас полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию вандалов.

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Общественница из Элисты выступила перед земляками с «выбитыми зубами и монобровью»

Ранее Life.ru рассказывал, как в Краснодаре вандалы осквернили могилы участников специальной военной операции. В общей сложности было повреждено 14 захоронений российских солдат, а также 13 фотографий, установленных на надгробиях.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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