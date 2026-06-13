Премьер Пакистана: США и Иран могут заключить мирную сделку в течение суток

Мирная сделка между Соединёнными Штатами и Ираном может быть финализирована в ближайшие 24 часа.Об этом заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в соцсети X.

По его словам, стороны как никогда близки к заключению договорённостей. Глава пакистанского правительства добавил, что на оформление документа потребуется не более суток. Ожидается, что процедура пройдёт дистанционно, в электронном формате.

Исламабад уже готовится к своему участию в процессе. Сразу после завершения американо-иранской процедуры там планируют провести собственное электронное подписание мирного соглашения. Затем, как уточнил Шариф, уже на следующей неделе должны стартовать технические консультации.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран считает себя победителем в конфликте с Соединёнными Штатами. По его словам, завершать военное противостояние наиболее выгодно в тот момент, когда одна из сторон обладает преимуществом.