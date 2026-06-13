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13 июня, 14:07

Премьер Пакистана: США и Иран могут заключить мирную сделку в течение суток

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / max.ku

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / max.ku

Мирная сделка между Соединёнными Штатами и Ираном может быть финализирована в ближайшие 24 часа.Об этом заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в соцсети X.

По его словам, стороны как никогда близки к заключению договорённостей. Глава пакистанского правительства добавил, что на оформление документа потребуется не более суток. Ожидается, что процедура пройдёт дистанционно, в электронном формате.

Исламабад уже готовится к своему участию в процессе. Сразу после завершения американо-иранской процедуры там планируют провести собственное электронное подписание мирного соглашения. Затем, как уточнил Шариф, уже на следующей неделе должны стартовать технические консультации.

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Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран считает себя победителем в конфликте с Соединёнными Штатами. По его словам, завершать военное противостояние наиболее выгодно в тот момент, когда одна из сторон обладает преимуществом.

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Юрий Лысенко
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