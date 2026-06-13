Неизвестный снаряд поразил танкер у берегов Омана

Снаряд поразил танкер у берегов Омана, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании. Несмотря на урон, судно продолжило движение. Инцидент произошёл в шести милях к востоку от побережья ближневосточного государства.

«Сообщается, что танкер был поражён неизвестным снарядом в носовой части по левому борту. Экипаж, по имеющимся данным, не пострадал, экологического ущерба не зафиксировано. Танкер продолжает следование в следующий порт назначения», — говорится в сообщении.

Произошедшее классифицировано как «атака». Что именно за судно было поражено, не уточняется.

Ранее американская армия уничтожила несколько иранских беспилотников. Всё произошло в районе Ормузского пролива. Утверждется, что дроны собирались атаковать коммерческие суда.