ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июня, 14:09

Неизвестный снаряд поразил танкер у берегов Омана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sunsinger

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sunsinger

Снаряд поразил танкер у берегов Омана, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании. Несмотря на урон, судно продолжило движение. Инцидент произошёл в шести милях к востоку от побережья ближневосточного государства.

«Сообщается, что танкер был поражён неизвестным снарядом в носовой части по левому борту. Экипаж, по имеющимся данным, не пострадал, экологического ущерба не зафиксировано. Танкер продолжает следование в следующий порт назначения», — говорится в сообщении.

Произошедшее классифицировано как «атака». Что именно за судно было поражено, не уточняется.

МИД Индии вызвал временного поверенного в делах США из-за атаки на танкер
МИД Индии вызвал временного поверенного в делах США из-за атаки на танкер

Ранее американская армия уничтожила несколько иранских беспилотников. Всё произошло в районе Ормузского пролива. Утверждется, что дроны собирались атаковать коммерческие суда.

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • оман
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar