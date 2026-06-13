США сбили несколько иранских беспилотников вблизи Ормузского пролива

Центральное командование Вооружённых сил США (СЕНТКОМ) заявило об уничтожении нескольких иранских беспилотников в районе Ормузского пролива. БПЛА якобы пытались атаковать коммерческие суда.

В СЕНТКОМ сообщили, что все дроны были перехвачены и сбиты в течение нескольких часов. Американские военные утверждают, что угрозы для гражданского судоходства удалось избежать.

Движение через Ормузский пролив продолжается в штатном режиме. По данным США, международный транспортный коридор остаётся открытым. Проход торговых судов нарушен не был.