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Война на Ближнем Востоке

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Регион
13 июня, 02:29

США сбили несколько иранских беспилотников вблизи Ормузского пролива

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Центральное командование Вооружённых сил США (СЕНТКОМ) заявило об уничтожении нескольких иранских беспилотников в районе Ормузского пролива. БПЛА якобы пытались атаковать коммерческие суда.

В СЕНТКОМ сообщили, что все дроны были перехвачены и сбиты в течение нескольких часов. Американские военные утверждают, что угрозы для гражданского судоходства удалось избежать.

Движение через Ормузский пролив продолжается в штатном режиме. По данным США, международный транспортный коридор остаётся открытым. Проход торговых судов нарушен не был.

У них не будет ядерного оружия: Иран согласился на главное требование Трампа
У них не будет ядерного оружия: Иран согласился на главное требование Трампа

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран и США как никогда близки к подписанию меморандума о мире. Он также подчеркнул, что Тегеран считает себя победителем в конфликте.

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Артём Гапоненко
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