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10 июня, 19:01

МИД Индии вызвал временного поверенного в делах США из-за атаки на танкер

Обложка © chatgpt

Обложка © chatgpt

Индия вызвала временного поверенного в делах США Джейсона Микса и выразила протест после атаки на танкер у берегов Омана. По данным ANI, МИД Индии потребовал объяснений из-за удара по судну MT Marivex под флагом Палау, на борту которого находились 24 индийских моряка.

Судно, предположительно, было атаковано американскими военными. Позднее Центральное командование США подтвердило, что американский истребитель выпустил ракету по нефтяному танкеру из-за его попытки пройти в Иран.

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Сегодня вечером Life.ru писал, что в Оманском заливе был атакован индийский нефтяной танкер Settebello. По данным Reuters, удар могли нанести военные США. Позже СЕНТКОМ подтвердило, что именно американские силы 9 июня обездвижили танкер у берегов Омана.

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Николь Вербер
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