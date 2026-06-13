Размещённое на белорусской территории тактическое ядерное оружие России обеспечивает надёжное прикрытие западных границ Союзного государства и ОДКБ. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном в преддверии визита главы ведомства Сергея Лаврова в Минск 14–15 июня.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Москва и Минск предприняли серьёзные шаги по укреплению общего пространства обороны и безопасности. Это продиктовано турбулентной военно-политической обстановкой в мире.

Совместная Региональная группировка войск, современные российские оборонные комплексы и тактический ядерный арсенал формируют стратегический противовес. Как подчеркнули в министерстве, речь идёт о сдерживании неонацистского киевского режима и расквартированных в сопредельных странах контингентов Североатлантического альянса.

В скором времени Литва, Польша и Франция проведут совместные манёвры Gallant Boar («Отважный кабан») в непосредственной близости от белорусской границы. Войска сосредоточатся в районе Сувалкского коридора. Учения пройдут с 16 по 26 июня, в ходе которых планируется отработать навыки быстрой и эффективной обороны данного участка. Военнослужащие пехотной бригады Zemaitija будут задействованы в тренировках вместе с польскими и французскими подразделениями. Официально заявленная цель — синхронизация действий союзных сил.