Corriere della Sera: Мелони может предложить Стубба на роль переговорщика от ЕС

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони намерена в ходе предстоящих саммитов Евросоюза и «Большой семёрки» поднять вопрос о назначении единого представителя Европы на возможных переговорах с Россией. По данным газеты Corriere della Sera, в качестве кандидата она может предложить президента Финляндии Александра Стубба.

В материале указывается на то, что Мелони не стесняется своего раздражения задержками в выборе посредника от Европы. Кроме того, Риму не нравится стремление президента Франции Эмманюэля Макроеа «играть ведущую роль», хотя на деле, считает премьер Италии, объединение должна представлять небольшая страна.

Помимо прочего, Стубб обладает достаточным авторитетом и хорошо информирован, а также имеет хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом. Другая возможная кандидатура — председатель Евросовета Антониу Кошта, указывает издание.

Ранее сам Александр Стубб заявил, что не готов выступить в роли посредника между Европой и Россией. По словам финского президента, ключевую роль в диалоге должна сыграть более весомая страна вроде Франции, Германии или Великобритании.