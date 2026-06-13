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Регион
13 июня, 14:51

Додик: В Европе нет лидера, смещение Мерца и Макрона — вопрос времени

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Смена президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца является лишь вопросом времени. Такое мнение высказал лидер «Союза независимых социал-демократов» Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик, его слова передаёт ТАСС.

«Это лишь вопрос времени, когда народ начнет смещать президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца»,сообщил он.

Он также выразил скепсис относительно перспектив евроинтеграции для Республики Сербской, объяснив это отсутствием в объединении сильной руководящей фигуры. По мнению Додика, Брюссель сегодня пребывает без лидера, и это сводит на нет потенциальные выгоды от членства.

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Ранее депутаты от партии «Альтернатива для Германии» подняли насмех Фридриха Мерца в Бундестаге после слов о том, что киевский режим отстаивает свою независимость. Канцлер назвал их веселье очень показательным и припомнил им поездки в Москву.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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