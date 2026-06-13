Смена президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца является лишь вопросом времени. Такое мнение высказал лидер «Союза независимых социал-демократов» Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик, его слова передаёт ТАСС.

«Это лишь вопрос времени, когда народ начнет смещать президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца», — сообщил он.

Он также выразил скепсис относительно перспектив евроинтеграции для Республики Сербской, объяснив это отсутствием в объединении сильной руководящей фигуры. По мнению Додика, Брюссель сегодня пребывает без лидера, и это сводит на нет потенциальные выгоды от членства.

Ранее депутаты от партии «Альтернатива для Германии» подняли насмех Фридриха Мерца в Бундестаге после слов о том, что киевский режим отстаивает свою независимость. Канцлер назвал их веселье очень показательным и припомнил им поездки в Москву.