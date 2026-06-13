Турецкий Бодрум столкнулся с морскими пробками из-за 7 тысяч частных яхт

В турецком Бодруме около семи тысяч частных яхт парализовали движение судов у местных причалов. Морские пробки не дают проплыть экскурсионным кораблям и вынуждают туристов отказываться от любых водных прогулок. Об этом пишет Turizm Ajansı со ссылкой на председателя представительства Ассоциации турецких туристических агентств (TÜRSAB) Энвера Кантармыша.

Местные власти бьют тревогу — в акватории случился настоящий транспортный коллапс, конца которому пока не видно. Якорная стоянка заставлена яхтами, никакого контроля не ведётся. Бодрум всегда привлекал туристов именно морскими прогулками — здесь можно увидеть легендарную старинную крепость, до которой можно добраться на лодках. Сейчас организаторы туров терпят убытки из-за хаоса в акватории.

Ранее прима-балерина Лариса Корсакова рассказала, как рыжий кот оказался на сцене во время показа балета «Ромео и Джульетта» в турецком Измире. По словам артистки, в Турции кошки пользуются особым отношением и могут свободно перемещаться даже по театру.