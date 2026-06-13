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Регион
13 июня, 15:11

Турецкий Бодрум столкнулся с морскими пробками из-за 7 тысяч частных яхт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Beach Media

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Beach Media

В турецком Бодруме около семи тысяч частных яхт парализовали движение судов у местных причалов. Морские пробки не дают проплыть экскурсионным кораблям и вынуждают туристов отказываться от любых водных прогулок. Об этом пишет Turizm Ajansı со ссылкой на председателя представительства Ассоциации турецких туристических агентств (TÜRSAB) Энвера Кантармыша.

Местные власти бьют тревогу — в акватории случился настоящий транспортный коллапс, конца которому пока не видно. Якорная стоянка заставлена яхтами, никакого контроля не ведётся. Бодрум всегда привлекал туристов именно морскими прогулками — здесь можно увидеть легендарную старинную крепость, до которой можно добраться на лодках. Сейчас организаторы туров терпят убытки из-за хаоса в акватории.

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Татьяна Миссуми
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