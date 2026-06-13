Резкое потепление привело к массовой гибели редких и дорогих белуг под Тверью

Резкое потепление привело к массовой гибели редких осетровых на частной экоферме Beluga Fish в Удомле Тверской области. Как рассказал SHOT владелец рыб, он увидел множество мёртвых белуг рано утром несколько дней назад. Всего погибло 45 особей, они несли дорогую чёрную икру стоимостью в 20 тысяч рублей за сто грамм.

Массовая гибель рыбы в Тверской области. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / belugafish_russia

По словам предпринимателя, всему виной погода — 30-градусная жара быстро нагрела воду, из-за чего на сетях начали расти тины и водоросли, а у рыб стало меньше кислорода. Ущерб оценивается в почти 30 миллионов рублей. Большая часть из этой суммы — упущенная выгода от продажи как рыб, так и деликатесной икры. Вес взрослых особей может достигать 150 килограммов.

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