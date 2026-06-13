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13 июня, 15:26

Авария произошла на химзаводе «Титановые инвестиции» в Армянске

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Аварийная ситуация произошла на заводе «Титановые инвестиции» в городе Армянске на севере Крыма. Об этом проинформировал глава городской администрации Василий Телиженко.

Службы уже ведут работы по её устранению, а лаборатории непрерывно следят за составом воздуха. Руководитель муниципалитета лично выехал на промышленную площадку.

По его словам, все задействованные в ликвидации ЧП подразделения выполняют поставленные задачи. Данные мониторинга обнадёживают: превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ специалисты не фиксируют. Телиженко обратился к местным жителям с просьбой сохранять спокойствие и доверять исключительно сведениям из официальных источников.

Армянский филиал предприятия является крупнейшим производителем и экспортёром химической продукции в Восточной Европе. Это единственный в стране изготовитель диоксида титана. Кроме него, завод выпускает серную кислоту, железный купорос и минеральные удобрения.

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Ранее в Краснодарском крае произошла авария на подстанции Троицкого водозабора, оставившая без водоснабжения всех абонентов Троицкого группового водопровода. Из-за сбоя у «Россети Юг-Кубаньэнерго» было обесточено рабочее оборудование водозабора и насосная станция. Подача прекратилась в Новороссийск, Геленджик, Крымск, а также в населённые пункты Молдаванского, Троицкого и Нижнебаканского сельских поселений. Ограничения также затронули посёлки на черноморском побережье.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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