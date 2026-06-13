Эрдоган анонсировал превращение Стамбула в международную витрину в сфере ИИ
Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sasa Dzambic Photography
Стамбул превратится в турецкую международную витрину в области искусственного интеллекта. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
«Мы позиционируем Стамбул как город инвестиций в сфере искусственного интеллекта и международную витрину Турции в этой области», — сказал глава государства в ходе выступления.
По его словам, власти планируют подготовить десять тысяч высококвалифицированных специалистов в области искусственного интеллекта и сто тысяч — по внедрению таких решений. Кроме того, не менее 2% средств всех государственных инвестиционных программ будут направляться на проекты, связанные с ИИ.
Ранее в Стамбуле светофор упал на туристку. Она погибла. Причиной стал автомобиль, который на полной скорости въехал в опору.
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