Сотрудник МЧС и мирный житель пострадали из-за атак ВСУ в Белгородской области

Сотрудник МЧС и мирный житель пострадали 13 июня в результате атак ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

«При атаках со стороны ВСУ пострадали сотрудник МЧС и мирный житель», — говорится в сообщении.

Ранее семь человек пострадали при ударе украинского БПЛА по центральному рынку города Сватово в Луганской Народной Республике. Их госпитализировали с ранениями разной степени тяжести.