ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июня, 15:34

Сотрудник МЧС и мирный житель пострадали из-за атак ВСУ в Белгородской области

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Сотрудник МЧС и мирный житель пострадали 13 июня в результате атак ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

«При атаках со стороны ВСУ пострадали сотрудник МЧС и мирный житель», — говорится в сообщении.

ВСУ вновь атаковали транспортный цех ЗАЭС: сгорели два авто, повреждены колонки
ВСУ вновь атаковали транспортный цех ЗАЭС: сгорели два авто, повреждены колонки

Ранее семь человек пострадали при ударе украинского БПЛА по центральному рынку города Сватово в Луганской Народной Республике. Их госпитализировали с ранениями разной степени тяжести.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • МЧС России
  • ЧП
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar