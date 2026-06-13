Сотрудник МЧС и мирный житель пострадали из-за атак ВСУ в Белгородской области
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Сотрудник МЧС и мирный житель пострадали 13 июня в результате атак ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
«При атаках со стороны ВСУ пострадали сотрудник МЧС и мирный житель», — говорится в сообщении.
Ранее семь человек пострадали при ударе украинского БПЛА по центральному рынку города Сватово в Луганской Народной Республике. Их госпитализировали с ранениями разной степени тяжести.
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