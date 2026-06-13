Три разорительных романа: Женатый мьянманец обчистил в Сингапуре трёх любовниц на космическую сумму

Суд Сингапура вынес обвинительный приговор 31-летнему выходцу из Мьянмы Мьо Кьяу, который обманным путём присвоил средства трёх женщин. Общая сумма ущерба превысила 1,67 миллиона местных долларов (более 93 миллионов рублей), информирует портал Mothership.

Мужчина переехал в страну в 2021 году и первое время трудился финансовым консультантом. Позже он ушёл в предпринимательство, а в 2022 году обзавёлся законной супругой и двумя детьми. Параллельно, как установил суд, Кьяу завёл романы с двумя малайками 44 и 45 лет и 35-летней китаянкой.

Первой пассии аферист рассказывал легенду о смерти отца и тяжбе за наследство. Якобы на оплату судебных сборов он занял у неё свыше полумиллиона сингапурских долларов. Для сокрытия махинаций использовались фальшивые документы. Следующую избранницу злоумышленник убедил вложить средства в его несуществующий бизнес в Австралии, обещая скорую свадьбу. Она потеряла порядка 360 тысяч. Третья жертва, поверив в басни о высокодоходных инвестициях, отдала почти 770 тысяч.

Пострадавшие лишились практически всех накоплений. Вторая женщина забеременела, однако после раскрытия обмана у неё случился выкидыш, что нанесло ей тяжёлую психологическую травму.

Подсудимый признал вину лишь по семи из 21 инкриминируемого эпизода. Суд приговорил его к семи годам и трём месяцам заключения. Разбирательство по оставшимся пунктам обвинения продолжается.

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