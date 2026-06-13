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13 июня, 16:40

Написал заявление и переехал: Петербуржца обвинили в афере из-за попытки вернуть жильё по «схеме Долиной»

Петербуржец хочет вернуть квартиру по «схеме Долиной», его подозревают в обмане

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PR Image Factory

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PR Image Factory

Стоматолог из Санкт-Петербурга пытается через суд по «схеме Долиной» вернуть квартиру, якобы проданную по указке мошенников. Однако кое-что в его рассказе не сходится, пишет Baza.

Сделка состоялась в октябре 2025 года, за свою «двушку» на проспекте Энергетиков 30-летний Дмитрий Ф. получил 15,49 миллиона рублей. Покупателями стала семья из Саратовской области. Всё прошло гладко, а уже после подписания документов мужчина сам вывез вещи и написал риэлтору хвалебный отзыв. Правда, как оказалось, в этот момент по его заявлению уже возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Теперь врач требует жильё обратно. По мнению же защиты покупателей, Дмитрий лжёт и сам инсценировал свой «обман» — он не передавал деньги «аферистам» и просто хочет заработать. На обман, как считается, также указывает номер телефона, названный стоматологом как тот, по которому он связывался с мошенниками. Оказалось, что он принадлежит студии эпиляции.

Новые владельцы уже оформили право собственности и платят ипотеку. Дмитрию предстоит доказать свою позицию в суде.

Квартира, которую петербуржец пытается вернуть по «схеме Долиной». Коллаж © Baza

Квартира, которую петербуржец пытается вернуть по «схеме Долиной». Коллаж © Baza

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Матвей Константинов
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