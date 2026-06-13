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Регион
13 июня, 16:19

Минниханов поручил обеспечить стабильность на топливном рынке Татарстана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phoenixns

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phoenixns

Глава Татарстана Рустам Минниханов распорядился разобраться с ситуацией на топливном рынке региона, чтобы не допустить возникновения искусственного ажиотажа. Соответствующее поручение опубликовала его пресс-служба.

Поводом для вмешательства руководства республики стало введение временных лимитов на некоторых автозаправочных станциях. Власти намерены обеспечить устойчивую и спокойную обстановку.

Минниханов потребовал от профильных служб самого внимательного подхода к проблеме. Также он дал указание рассмотреть дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности.

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Накануне стало известно, что топливо на автозаправках в Крыму станет дешевле на 11 рублей. Глава региона Сергей Аксёнов сообщил об этом после переговоров с владельцами сетей АТАН и ТЭС. По его словам, власти фиксируют рост цен и согласовали с компаниями новую ценовую политику.

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Юрий Лысенко
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