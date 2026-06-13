«Слегонца приворожила»: 48-летний победитель «Битвы экстрасенсов» женился на молодой девушке

Победитель 22-го сезона реалити-шоу «Битва экстрасенсов» Максим Левин женился на своей возлюбленной Кристине, которая «приворожила» его, поменяв фамилию ещё до брака. Историю любви известного колдуна публикует издание «СтарХит».

«Пошла просто и поменяла свою фамилию — это и был подарок на день рождения. И с точки зрения магии слегонца приворожила всей этой ситуацией. Я вспотел, обалдел, но где-то внутри мне от этого было очень приятно», — поделился маг.

Левин женился. Видео © VК / Максим Левин

Сейчас Левину 48 лет. Его избранница на 20 лет моложе — ей только исполнилось 30. Колдун признался, что его не пугает разница в возрасте. Девушка оказалась из обеспеченной семьи, которая владеет гостиничным бизнесом в Омске. Левин допустил, что рассматривает вариант создания общего дела в сфере туризма с Кристиной. Ясновидящий уже показал новоявленную жену в соцсети.

«Все всё поняли. Левин женат на Левиной», — сказал он в кадре, прижимая к себе супругу. Сумму денег, которая была потрачен на свадебную церемонию, маг не назвал, сказав, что и сам не знает.

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