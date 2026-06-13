Российский топливный союз опроверг слухи о дефиците топлива в Москве

Столичные автозаправочные станции продолжают снабжение горючим без сбоев, реализация бензина идёт в обычном порядке. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на соответствующие заверения представителей Российского топливного союза (РТС).

«Российский топливный союз на фоне сообщений в социальных сетях уведомляет, что автомобильные заправочные станции в Москве обеспечены топливом, и продажа бензина происходит в штатном режиме», — сказано в публикации.

Ранее в ряде изданий мелькали сообщения о вероятных ограничениях на заправках. В частности, говорилось о введении на станциях «Татнефти» лимитов для частников: не свыше 20 литров бензина АИ-92 и АИ-95, дизеля — до 40 литров, тогда как корпоративным клиентам отпускали до 200 литров. Упоминались и данные о лимите в 100 литров на чек в сети «Лукойл».

Ранее Life.ru рассказывал, что в Джакарте сотни студентов вышли на акцию протеста против повышения цен на топливо. С 10 июня самый востребованный в стране бензин Pertamax подорожал более чем на 32% — с 12,3 тысячи до 16,2 тысячи рупий за литр. Этот скачок стал крупнейшим за последние годы.