В Казахстане планируют ввести штрафы за мат в Интернете

Правительство Казахстана намерено установить административную ответственность за использование нецензурной лексики в Интернете. Об этом проинформировал премьер-министр республики Олжас Бектенов.

Поводом для разъяснений послужил запрос депутатов о правовой оценке публичного сквернословия на тренингах и заявленных как образовательные мероприятиях. Глава кабмина сообщил, что соответствующий проект закона уже подготовлен.

Документ предполагает корректировку статьи 434 Кодекса об административных правонарушениях. Действующая норма уже квалифицирует нецензурную брань и прочие подобные действия как мелкое хулиганство.

Бектенов напомнил, какое наказание грозит нарушителям общественного порядка сейчас. Оно включает штраф в размере двадцати месячных расчётных показателей (порядка 180 долларов), либо привлечение к общественным работам на срок от двадцати до шестидесяти часов, либо административный арест на период от пяти до пятнадцати суток.

Законопроект планируется внести на рассмотрение парламента уже в июне. Ожидается, что депутаты изучат его в течение нынешнего года.

Ранее Life.ru рассказывал, что новые камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД могут начать работать с месячным пробным периодом. В течение этого времени автомобилистам планируют направлять не постановления о штрафах, а информационные уведомления. В них будет содержаться предупреждение о появлении нового комплекса на участке и разъяснение, что со следующего месяца аналогичное нарушение уже повлечёт административную ответственность.