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13 июня, 18:14

Два человека погибли, ещё двое пострадали в ДТП в районе Одинцово

Место ДТП в районе Одинцово. Обложка © Telegram / Подмосковная полиция

Место ДТП в районе Одинцово. Обложка © Telegram / Подмосковная полиция

Два человека погибли в ДТП с двумя легковушками на трассе Кубинка — Наро-Фоминск в районе Одинцовою. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковной полиции. Ещё двое госпитализированы.

«По предварительной информации, произошло столкновение легкового автомобиля марки «Рено» и легкового автомобиля марки «БМВ», после чего последний загорелся», — сообщили в ведомстве. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

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Напомним о другом крупном ДТП, произошедшем сегодня в Одинцово. Грузовик столкнулся с маршруткой. По последним данным, двое погибли, ещё 21 человек пострадал.

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Матвей Константинов
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