Две девочки утонули во время купания в озере в Тульской области

Двое детей утонули во время купания в Узловском районе Тульской области. Об обстоятельствах случившегося проинформировали в пресс-службе регионального главка МЧС.

Трагедия произошла на озере Восьмёрка вблизи посёлка 8 Марта. Погибшим девочкам было 7 и 9 лет, их тела достали водолазы.

В МЧС уточнили, что данный водоём не был оборудован для купания. Сейчас выясняются все детали трагедии.

Ранее стало известно о трагедии на озере Линёво в Алтайском крае, где перевернувшаяся лодка унесла жизни трёх человек, в том числе двоих детей. Моторное судно под управлением 46-летнего гражданина опрокинулось всего в 10–12 метрах от суши. В момент происшествия помимо рулевого в лодке сидели шестеро несовершеннолетних.