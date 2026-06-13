За день над регионами России сбили 109 украинских дронов

Российские средства противовоздушной обороны за день 13 июня сбили 109 украинских беспилотников над 12 регионами России и акваторией Чёрного моря. Об этом сообщило Минобороны.

«13 июня т. г. в период с 07:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 109 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указано в сообщении Минобороны.

Дроны ВСУ сбили над территориями Московского региона, Белгородской, Курской, Тульской, Липецкой, Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской и Рязанской областей. А также Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря.