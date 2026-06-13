МИД Украины заявил, что все биолаборатории в стране гражданские
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PanuShot
Все биолаборатории, которые действуют на территории Украины, ведут гражданскую деятельность. Об этом заявили в МИД республики после публикации США данных о таких учреждениях.
Во внешнеполитическом ведомстве также утверждают, что Киев никогда не занимался разработкой биологического оружия.
Напомним, офис директора Национальной разведки США опубликовал данные о том, как Штаты финансировали работу биолабораторий более чем в 30 государствам, в том числе на Украине. В материалах говорилось, что многие такие учреждения изучали опасные микробы и вирусы.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.