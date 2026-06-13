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Регион
13 июня, 18:27

МИД Украины заявил, что все биолаборатории в стране гражданские

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PanuShot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PanuShot

Все биолаборатории, которые действуют на территории Украины, ведут гражданскую деятельность. Об этом заявили в МИД республики после публикации США данных о таких учреждениях.

Во внешнеполитическом ведомстве также утверждают, что Киев никогда не занимался разработкой биологического оружия.

«Россия была права»: Дмитриев прокомментировал данные о биолабораториях США на Украине
«Россия была права»: Дмитриев прокомментировал данные о биолабораториях США на Украине

Напомним, офис директора Национальной разведки США опубликовал данные о том, как Штаты финансировали работу биолабораторий более чем в 30 государствам, в том числе на Украине. В материалах говорилось, что многие такие учреждения изучали опасные микробы и вирусы.

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Матвей Константинов
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