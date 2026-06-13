Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал недавние данные о американских биолабораториях на Украине. Он написал он об этом в соцсети Х.

«Россия была права насчёт биолабораторий Обамы/Байдена... Какие ещё ложные нарративы и возражения глубинного государства и традиционных СМИ скоро развалятся?» — заявил он.

Более того, в офисе главы Нацразведки США признали, что администрация экс-президента Джо Байдена лгала о существовании этих заграничных лабораторий. И это несмотря на угрозу серьёзных последствий для всего мира.

Напомним, что ранее офис директора Национальной разведки США опубликовал данные, как Америка финансировала биолаборатории более чем в 30 странах, включая Украину. В этих материалах говорится, что многие учреждения изучали опасные микробы и вирусы. В некоторых случаях в программах были даже эксперименты по тому, как сделать эти патогены ещё опаснее с помощью мутаций. При этом Совет безопасности России предупреждал о существовании такой сети западных биолабораторий по всему миру ещё задолго до этих публикаций.