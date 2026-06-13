Дмитриев: Данные США о биолабораториях на Украине доказали правоту России
Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru
«Глубинное государство» и часть традиционных медиа пытались скрыть и исказить информацию о биолабораториях США, где якобы работали со смертельными патогенами. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Это лишь один из многих примеров того, как российская правда искажается мощной и хорошо финансируемой машиной по распространению ложной информации», — написал Дмитриев в X.
Он потребовал, чтобы «Википедия» изменила статью о биолабораториях на Украине, где публикация помечена как «конспирологическая теория». Дмитриев считает, что такая пометка дискредитирует факты и искажает картину.
Ранее офис директора национальной разведки США Тулси Габбард опубликовал материалы о финансировании биологических лабораторий более чем в 30 странах, включая Украину. В публикации говорится, что ряд учреждений проводил исследования опасных патогенов, а в отдельных случаях программы включали эксперименты по усилению их свойств через мутацию. При этом Совбез РФ предупреждал о сети биолабораторий Запада по всему миру ещё до этого.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.