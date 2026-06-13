Иран восстановил около 75% запасов ракет. На Западе подозревают, что без России тут не обошлось

Иран сумел восстановить значительную долю своего ракетного арсенала за время перемирия с США. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на разведывательную информацию.

По оценке собеседников агентства, на данный момент Тегеран обладает примерно тремя четвертями того объёма вооружений, который имелся у него до начала военных действий. Источники полагают, что Исламская Республика сохраняет способность к стремительному наращиванию боевого потенциала при возникновении такой потребности.

В публикации также выдвигается предположение, что Россия могла осуществить передачу Ирану своих новых ракет, выпущенных в течение минувшего года. Подробности о типах и количестве изделий не раскрываются.

Ранее Центральное командование Вооружённых сил США отчиталось о результатах морской блокады Ирана. По утверждению CENTCOM, с 13 апреля американские военные перенаправили 139 торговых судов в районе Ормузского пролива, которые соблюдали введённые требования. В сообщении командования также указано, что ВС США продолжают строго соблюдать блокаду, и за этот период выведено из строя 9 судов, не отвечавших установленным правилам.