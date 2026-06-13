Акула размером с автомобиль напала на женщину в безопасной зоне сиднейского пляжа

Огромная акула напала на женщину на одном из пляжей Сиднея. О чрезвычайном происшествии 13 июня написала газета Daily Mail.

Инцидент случился на территории пляжа Куджи. Пострадавшая 35-летняя женщина отплыла на несколько десятков метров от суши, оставаясь при этом в пределах огороженной безопасной акватории. Акула набросилась на неё внезапно, в результате пловчиха получила серьёзные травмы конечностей.

Дежуривший на вышке спасатель незамедлительно вытащил раненую на береговую линию. Пострадавшую экстренно доставили в больницу, медики расценивают её состояние как критическое.

Очевидцы произошедшего утверждают, что габариты нападавшего животного визуально превышали размеры легковушки. Длина туловища морского обитателя оценивается в три-четыре метра. Власти Сиднея уже распорядились закрыть несколько прибрежных зон для посещения из-за сохраняющейся опасности.

Ранее в американском штате Флорида жертвой атаки белой акулы стал действующий военнослужащий. С тяжёлыми ранениями его экстренно госпитализировали. В больницу мужчина поступил в критическом состоянии.