Уголовное дело возбудили после гибели двух сестёр в озере в Тульской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели девочек в водоёме Тульской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Следователи квалифицировали происшествие по статье 109 УК РФ, которая предусматривает ответственность за причинение смерти по неосторожности.

По предварительным данным, жертвами стали две сестры. Сейчас следователи проводят необходимые мероприятия и выясняют все детали случившегося. Ход расследования контролирует руководство следственного управления.

Трагедия произошла на озере Восьмёрка рядом с посёлком 8 Марта. Водолазы подняли тела детей семи и девяти лет в Узловском районе. Место купания не было оборудовано должным образом.