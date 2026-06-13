Паром с почти 70 пассажирами застрял в Северном море из-за поломки двигателя

Пассажирский паром лишился хода в Северном море недалеко от немецкого острова Гельголанд. Причиной стала поломка двигателя. Сейчас судно буксируют в порт Куксхафен. Эту информацию опубликовало издание Stern.

В субботу днём у парома Funny Girl, который курсирует до острова Гельголанд, вышел из строя двигатель. На борту находились 69 человек. Техническая неисправность привела к тому, что 68-метровое судно около двух часов дрейфовало в море. В это время бушевал сильный шторм.

Сначала на помощь пришёл спасательный крейсер Hermann Marwede. Он направил паром в сторону материка. Позднее операцию продолжил более крупный спасательный буксир Nordic. Вечером к нему присоединилось судно Wulf. Полиция подтвердила, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Одной женщине, возможно, потребовалась медицинская помощь.

Ранее в турецком Бодруме около семи тысяч частных яхт парализовали движение судов у местных причалов. Морские пробки не дают проплыть экскурсионным кораблям и вынуждают туристов отказываться от любых водных прогулок.