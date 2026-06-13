ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июня, 20:18

Число погибших в ДТП под Одинцово выросло до трёх

ДТП под Одинцово. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области

ДТП под Одинцово. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области

Число погибших в дорожно-транспортном происшествии под Одинцово увеличилось до трёх человек. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

ДТП под Одинцово. Фото © Telegram / Прокуратура Московской области

ДТП под Одинцово. Фото © Telegram / Прокуратура Московской области

По данным ведомства, двое участников аварии скончались на месте до прибытия медиков, ещё один пострадавший умер в машине скорой помощи.

Число пострадавших в смертельном ДТП с маршруткой в Подмосковье достигло 14
Число пострадавших в смертельном ДТП с маршруткой в Подмосковье достигло 14

Ранее в ГУ МВД по Московской области сообщали, что ДТП произошло на 3-м километре автодороги Кубинка — Наро-Фоминск. В результате столкновения автомобилей «Рено» и «БМВ» также были госпитализированы ещё два человека.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar