Число погибших в ДТП под Одинцово выросло до трёх

Число погибших в дорожно-транспортном происшествии под Одинцово увеличилось до трёх человек. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

ДТП под Одинцово. Фото © Telegram / Прокуратура Московской области

По данным ведомства, двое участников аварии скончались на месте до прибытия медиков, ещё один пострадавший умер в машине скорой помощи.

Ранее в ГУ МВД по Московской области сообщали, что ДТП произошло на 3-м километре автодороги Кубинка — Наро-Фоминск. В результате столкновения автомобилей «Рено» и «БМВ» также были госпитализированы ещё два человека.