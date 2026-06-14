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13 июня, 22:06

Мэра муниципалитета Сан-Мигель-Аматитлан застрелили дома в Мексике

Мэр муниципалитета Хоэль Анхель Браво Мартинес. Обложка © X / Azucena Uresti

Мэр муниципалитета Хоэль Анхель Браво Мартинес. Обложка © X / Azucena Uresti

Вооруженные преступники ворвались в дом и застрелили мэра мексиканского муниципалитета Сан-Мигель-Аматитлан Хоэля Анхеля Браво Мартинеса. Об этом сообщил губернатор штата Оахака Саломон Хара.

«Решительно осуждаю трусливое убийство главы муниципалитета Сан-Мигель-Аматитлан, произошедшее сегодня в регионе Миштека»,рассказал губернатор в социальной сети X.

Группа вооруженных людей проникла в жилище чиновника в регионе Миштека. Злоумышленники открыли огонь. Браво Мартинес погиб на месте происшествия.

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Лия Мурадьян
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