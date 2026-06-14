Мэра муниципалитета Сан-Мигель-Аматитлан застрелили дома в Мексике

Вооруженные преступники ворвались в дом и застрелили мэра мексиканского муниципалитета Сан-Мигель-Аматитлан Хоэля Анхеля Браво Мартинеса. Об этом сообщил губернатор штата Оахака Саломон Хара.

«Решительно осуждаю трусливое убийство главы муниципалитета Сан-Мигель-Аматитлан, произошедшее сегодня в регионе Миштека», — рассказал губернатор в социальной сети X.

Группа вооруженных людей проникла в жилище чиновника в регионе Миштека. Злоумышленники открыли огонь. Браво Мартинес погиб на месте происшествия.

Ранее британский певец и автор песен Талай Райли погиб в результате нападения с ножом в восточной части Лондона. Настоящее имя музыканта — Марк Орабийи. Он сотрудничал с Дуа Липой, Бритни Спирс, Элли Голдинг и другими известными исполнителями.