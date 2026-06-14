На 93-м году жизни скончался участник Олимпиады 1956 года легкоатлет Евгений Чен

Участник Олимпийских игр 1956 года, легкоатлет Евгений Чен скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщили во Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Чен специализировался в прыжках в длину и тройном прыжке. В 1958 году он установил мировой рекорд в помещении в тройном прыжке — 15,66 метра.

После завершения спортивной карьеры он работал тренером, в том числе с собственной дочерью Иоландой Чен, ставшей серебряным призёром чемпионата мира 1993 года. Среди его учеников также был двукратный чемпион России в прыжках с шестом Василий Горшков.

Кроме тренерской работы Евгений Чен занимался журналистикой, возглавлял редакцию журнала «Лёгкая атлетика» и публиковал книги и справочники.

Ранее сообщалось о смерти Вячеслава Селифанова — обладателя Кубка СССР по спортивной гимнастике, заслуженного тренера России. Ему было 72 года. В некрологе его назвали гимнастом редчайшего таланта, который выступал за сборную Советского Союза в её золотой период.