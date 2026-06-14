«Донорский светофор горит красным»: Какая группа крови нужна сейчас в Крыму

Сейчас в Крыму самая востребованная группа крови для доноров — вторая положительная. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал заместитель главного врача ГБУЗ РК «Центр крови» Антон Скоромный.

«Я бы не стал выделять отдельно какую-то группу. Самая распространённая группа крови в Крыму – это вторая положительная. Соответственно, сколько людей-доноров, столько людей, которым эта кровь будет нужна – это просто прямая математическая зависимость», — пояснил он.

На сегодняшний день «донорский светофор» горит краснее обычного — это местный способ оповещения о нехватке крови. Каждый понедельник Центр крови публикует актуальную информацию на своём сайте и в соцсетях.

Главными требованиями к желающим стать донорами являюся российское гражданство и возраст от 18 лет. С собой нужно взять паспорт и СНИЛС. Человек также должен быть здоров и телом, и духом. Нельзя сдавать кровь при простуде, ОРВИ или обострении любых заболеваний. Также есть и другие противопоказания — например, после любой операции нужно подождать 4 месяца.

Кстати, наличие татуировки, как многие думают, не является запретом для сдачи крови. Нужно просто подождать полгода после её нанесения. Сделано это для безопасности — чтобы исключить риск инфекций. Перед сдачей донора обязательно проверят.

«Если вы может быть только-только хотите стать донором, мне кажется, это самое то время, когда надо сделать это благое дело», — добавил Скоромный.

Центры крови работают с 8 утра до 13 часов дня в Симферополе, а также в филиалах в Евпатории, Саках, Ялте и Керчи. После сдачи крови донор получает компенсацию на обед — 1001 рубль. Также справку, которая даёт право на выходной в день сдачи и ещё один дополнительный выходной к отпуску.

Ранее сообщалось, что зарплаты врачей в сфере репродуктивного здоровья в России выросли до сотен тысяч рублей. Всё больше людей обращаются за помощью к репродуктологам, эмбриологам, сдают анализы, делают ЭКО и пользуются банками спермы. Спрос на этих специалистов постоянно растёт.