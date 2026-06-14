Звёзды сулят богатство: Россиянам подсказали способ зарабатывать до 50 млн в месяц

Чат-боты с предсказаниями могут ежемесячно зарабатывать до 50 миллионов рублей, но это, скорее всего, выручка, а не чистая прибыль, заявил астролог Борис Зак. По его словам, если один расклад стоит 100 рублей, то для достижения такой суммы боту нужно обрабатывать до 500 тысяч запросов в месяц.

Что касается VIP-тарифов (средняя цена 8,5 тысячи рублей), такие боты, вероятно, используются как недорогой автоматизированный продукт для завлечения клиента на полноценную консультацию с живым астрологом. Однако чаще всего люди обращаются к таким сервисам ради развлечения с простыми вопросами, начинающие тарологи берут за ответы небольшие суммы.

«Более серьёзные вопросы стоят других денег и требуют полноценного анализа ситуации клиента. Бот это предоставить не может: не способен сделать серию раскладов, задать уточняющие вопросы», — отметил собеседник «Москвы 24».

Тем временем российские пары начали ревновать партнёров к ChatGPT. Ппсихологи уже называют это новым любовным треугольником. Зачастую партнёр воспринимает обращения к ИИ как эмоциональную измену.