Любовь зла: Вслед за мошками в Астрахань пришла похотливая армия кузнечиков

На Астрахань обрушилось нашествие кузнечиков — прямо после крупного наплыва мошек. Насекомые стрекочут, скачут по тротуарам и забраются в квартиры, рассказали SHOT местные жители.

Нашествие кузнечиков в Астрахани. Видео © Telegram / SHOT

Кузнечики облепили стены домов, забираются на шезлонги в базах отдыха, а самые назойливые проникают внутрь помещений. По словам натуралистов, сейчас у них сезон размножения — через пару недель их станет меньше. А пока горожане ловят насекомых в стаканы, банки и бутылки.

Эксперты предупреждают, что серые кузнечики могут больно укусить, если пытаться схватить их голыми руками. Укус не ядовит, но насекомое прокусит кожу до крови и оставит синяк.

Не успела Астрахань отойти от нашествия мошек, как случилась новая напасть. Ранее Life.ru рассказывал, что по улицам города летали чёрные густые «тучи» из мошкары. Насекомые быстро облепляли поверхности, а людям пришлось ходить в защитной одежде.