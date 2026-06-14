Фуры с овощами встали на границе Казахстана и России: КПП Косак усилил работу

На казахстанско-российской границе в пункте пропуска «Косак» в Павлодарской области скопились грузовики с овощами. Причиной стал сезонный рост перевозок плодоовощной продукции, сообщили в Комитете национальной безопасности Казахстана.

«Ситуация связана с сезонным увеличением транспортировки плодоовощной продукции», — говорится в сообщении ведомства.

Чтобы сократить время ожидания, пункт пропуска перевели на усиленный режим работы. Власти также напомнили перевозчикам, что в Павлодарской области доступны альтернативные направления — «Шарбакты» и «Урлютобе», а в Северо-Казахстанской области работают «Жана Жол», «Каракога» и «Кызыл Жар».

Средняя пропускная способность «Косака» на выезд составляет около 200–220 грузовиков в сутки. Перевозчикам рекомендуют заранее пользоваться электронной очередью, проверять свободные слоты и при необходимости корректировать маршрут.

Похожая ситуация сложилась в конце мая: тогда на российско-казахстанской границе скопились сотни машин — причиной коллапса на пункте пропуска «Жайсан» — «Сагарчин» в Актюбинской области стал массовый поток желающих вернуться домой к празднику Курбан айт. Тогда из-за сильной жары многие автомобилисты бросали свой транспорт и шли через границу пешком.