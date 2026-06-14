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Регион
14 июня, 07:37

Повторная атака БПЛА вынудила снова закрыть трассу из Ярославля в Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aerogondo2

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aerogondo2

В Ярославле вновь перекрыли движение транспорта на выезде в сторону Москвы из-за повторной атаки украинских беспилотников. Ограничения ввели от перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой, сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Наш регион сегодня повторно подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности вновь перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы», — пишет Евраев в «Максе».

Жителей и водителей попросили воздержаться от поездок в этом направлении и рядом с указанным участком. Тем, кому необходимо выехать из города, рекомендовали заранее выбирать альтернативный маршрут.

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Ранее в регионе уже сообщали о массовой атаке БПЛА и попадании обломков в промышленные объекты по хранению топлива. Дорогу на Москву вновь открыли менее трёх часов назад.

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Андрей Бражников
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