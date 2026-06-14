Мир на Украине нужно заключать срочно — из-за того, что конфликт всё больше обостряется. Об это заявил бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель генерал Эрих Вад интервью Berliner Zeitung.

«Я думаю: необходимо срочно вернуться, наконец, на переговорный путь в конфликте на Украине. Потому что реальной альтернативы нет», — сказал он.

Генерал также предупредил, что нужно быть очень осторожными, чтобы этот конфликт не перерос в общеевропейскую войну. По его мнению, если дела пойдут и дальше так же, то сценарий с полномасштабной войной в Европе станет реальностью.

Ранее сообщалось, что единственный способ решить конфликт на Украине — это взаимодействовать со всеми сторонами. Такое заявление сделала Ребека Гринспан, которая претендует на пост генерального секретаря ООН. Так она ответила на вопрос, как могла бы помочь урегулированию кризиса, если бы её выбрали.