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Регион
14 июня, 09:07

Режим ЧС ввели на Кубани из-за прорыва дамбы, под водой уже 4,3 тысячи гектаров

Обложка © Max / администрация Крымского района

Обложка © Max / администрация Крымского района

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в четырёх сельских поселений Крымского района Краснодарского края. Причиной стал прорыв дамбы на реке Кубань вблизи хутора Западного. Информацию сообщила администрация муниципалитета в Max.

«Режим ЧС введён на территории Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений. Существует угроза затопления жилых домов в ст. Троицкой. Жители станицы оповещены о возможной эвакуации. Пункт временного размещения развернут в Доме культуры станицы», — сказано в тексте.

В Крымском районе под водой уже более 4,3 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель. Свыше 1,3 тысячи гектаров приходятся на посевы пшеницы. При этом вода продолжает прибывать, уточнили власти.

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В начале июня уже сообщалось, что из-за перелива Кубани через дамбу в Крымском районе начали эвакуацию жителей четырёх населённых пунктов. Дожди вызвали резкий подъём уровня в реках.

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Татьяна Миссуми
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