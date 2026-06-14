Путин поздравил звезду «Зимней вишни» с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, заслуженную артистку России Елену Сафонову с 70-летним юбилеем. Он отметил большой вклад звезды «Зимней вишни» и «Принцессы на бобах» в развитие российского кино. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемая Елена Всеволодовна! Примите поздравления с юбилейным Днём рождения. Вы внесли большой вклад в развитие отечественного кинематографа, создали яркую палитру запоминающихся женских образов», — говорится в поздравлени.

Глава государства также отметил, что актриса создала множество ярких и запоминающихся женских образов. Путин подчеркнул, что мастерство и талант Сафоновой, её преданность профессии очень ценят коллеги и зрители, а для молодых артистов она служит достойным примером. Также президент пожелал имениннице здоровья, вдохновения и благополучия.

Елена Всеволодовна Сафонова — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России. Она дебютировала в кино в 18 лет в фильме «Ищу мою судьбу». Широкую известность ей принесла роль Ольги в мелодраме «Зимняя вишня». Изначально на эту роль была утверждена Наталья Андрейченко, но из-за личных причин она не смогла приступить к съёмкам. Режиссёр Игорь Масленников дал шанс Сафоновой, и фильм имел огромный успех. За эту роль актриса была признана лучшей актрисой года в СССР, а на кинофестивале в Мадриде получила свою первую международную награду.

Ранее Владимир Путин поздравил с 75-летием режиссёра Александра Сокурова. В поздравлении президент отметил, что юбиляр по праву находится в числе лидеров современного киноискусства. Он подчеркнул талант Сокурова как режиссёра, сценариста, автора художественных и документальных фильмов, а также создателя новаторских проектов.