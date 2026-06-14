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14 июня, 09:11

Путин поздравил Сокурова с 75-летним юбилеем, назвав его ведущим мастером кино

Александр Сокуров. Обложка © ТАСС / ZUMA / Giulio Lapone

Александр Сокуров. Обложка © ТАСС / ZUMA / Giulio Lapone

Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием режиссёра Александра Сокурова. Его телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

В своём обращении глава государства подчеркнул, что юбиляр заслуженно находится в авангарде современного киноискусства. Были отмечены его ипостаси режиссёра, сценариста, а также автора художественных, документальных лент и новаторских проектов.

Российский лидер акцентировал внимание на блестящем таланте и непрерывном творческом поиске мастера. Зрители и профессиональное сообщество высоко ценят его за преданное служение искусству.

Отдельно президент упомянул весомый личный вклад именинника в обучение и становление молодых дарований. В завершение телеграммы Владимир Путин пожелал Александру Сокурову здоровья, благополучия и всего самого доброго.

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